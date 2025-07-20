Сильні зливи у Південній Кореї: щонайменше 10 загиблих і 9 зниклих безвісти

Що сталося

За даними Міністерства внутрішніх справ та Національного пожежного агентства, станом на ранок неділі, 20 липня, шість загиблих і семеро зниклих безвісти зафіксували саме в повіті Санчхон.

Ще три смертельні випадки сталися в містах Осан (провінція Кьонгі), Сосан і Данджин (обидва - провінція Південний Чхунчхон). У місті Кванджу зниклими вважаються двоє людей.

Рятувальні операції в Санчхоні тривають. За даними пожежної служби, вдалося евакуювати щонайменше 58 осіб, проте число жертв може зрости.

Масштаби лиха

Зливи, які почалися в середу, 17 липня, вже спричинили масштабні підтоплення, зсуви та руйнування. У Санчхоні за цей період випало понад 793 мм опадів. Для порівняння, у повіті Хапчхон зафіксували 699 мм, а в Хадоні - 621,5 мм.

Влада повідомляє про майже 2 тисячі інцидентів, пов’язаних із затопленням доріг, зсувами ґрунту та руйнуванням інфраструктури.

Також зафіксовано понад 2200 випадків пошкодження приватної власності - житлових будинків та сільськогосподарських угідь.

Загалом у притулках перебуває понад 12 тисяч людей у 14 містах та провінціях країни.