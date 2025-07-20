Сильні зливи у Південній Кореї: щонайменше 10 загиблих і 9 зниклих безвісти

У Південній Кореї внаслідок потужних злив та зсувів, які тривають вже чотири доби, загинули щонайменше 10 людей, ще дев’ятеро вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
За даними Міністерства внутрішніх справ та Національного пожежного агентства, станом на ранок неділі, 20 липня, шість загиблих і семеро зниклих безвісти зафіксували саме в повіті Санчхон.
Ще три смертельні випадки сталися в містах Осан (провінція Кьонгі), Сосан і Данджин (обидва - провінція Південний Чхунчхон). У місті Кванджу зниклими вважаються двоє людей.
Рятувальні операції в Санчхоні тривають. За даними пожежної служби, вдалося евакуювати щонайменше 58 осіб, проте число жертв може зрости.
Зливи, які почалися в середу, 17 липня, вже спричинили масштабні підтоплення, зсуви та руйнування. У Санчхоні за цей період випало понад 793 мм опадів. Для порівняння, у повіті Хапчхон зафіксували 699 мм, а в Хадоні - 621,5 мм.
Влада повідомляє про майже 2 тисячі інцидентів, пов’язаних із затопленням доріг, зсувами ґрунту та руйнуванням інфраструктури.
Також зафіксовано понад 2200 випадків пошкодження приватної власності - житлових будинків та сільськогосподарських угідь.
Загалом у притулках перебуває понад 12 тисяч людей у 14 містах та провінціях країни.
Нагадаємо, що повінь накрила центральний Техас вранці, 4 липня. Через сильні паводки вода піднялася в окрузі Керр на 8-9 метрів усього за 45 хвилин.
У приватному дитячому таборі "Містик", де перебували 700 осіб, десятки загинули або зникли безвісти. Пошуки 10 дівчаток і вихователя тривають.
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