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Сильні зливи у Південній Кореї: щонайменше 10 загиблих і 9 зниклих безвісти

Фото: Південна Корея потерпає від злив і зсувів (x.com/MarioNawfal)
Автор: Владислава Ткаченко

У Південній Кореї внаслідок потужних злив та зсувів, які тривають вже чотири доби, загинули щонайменше 10 людей, ще дев’ятеро вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Що сталося

За даними Міністерства внутрішніх справ та Національного пожежного агентства, станом на ранок неділі, 20 липня, шість загиблих і семеро зниклих безвісти зафіксували саме в повіті Санчхон.

Ще три смертельні випадки сталися в містах Осан (провінція Кьонгі), Сосан і Данджин (обидва - провінція Південний Чхунчхон). У місті Кванджу зниклими вважаються двоє людей.

Рятувальні операції в Санчхоні тривають. За даними пожежної служби, вдалося евакуювати щонайменше 58 осіб, проте число жертв може зрости.

Масштаби лиха

Зливи, які почалися в середу, 17 липня, вже спричинили масштабні підтоплення, зсуви та руйнування. У Санчхоні за цей період випало понад 793 мм опадів. Для порівняння, у повіті Хапчхон зафіксували 699 мм, а в Хадоні - 621,5 мм.

Влада повідомляє про майже 2 тисячі інцидентів, пов’язаних із затопленням доріг, зсувами ґрунту та руйнуванням інфраструктури.

Також зафіксовано понад 2200 випадків пошкодження приватної власності - житлових будинків та сільськогосподарських угідь.

Загалом у притулках перебуває понад 12 тисяч людей у 14 містах та провінціях країни.

Нагадаємо, що повінь накрила центральний Техас вранці, 4 липня. Через сильні паводки вода піднялася в окрузі Керр на 8-9 метрів усього за 45 хвилин.

У приватному дитячому таборі "Містик", де перебували 700 осіб, десятки загинули або зникли безвісти. Пошуки 10 дівчаток і вихователя тривають.

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Південна Корея