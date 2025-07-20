Сильные ливни в Южной Корее: по меньшей мере 10 погибших и 9 пропавших без вести

Что произошло

По данным Министерства внутренних дел и Национального пожарного агентства, по состоянию на утро воскресенья, 20 июля, шесть погибших и семеро пропавших без вести зафиксировали именно в уезде Санчхон.

Еще три смертельных случая произошли в городах Осан (провинция Кёнги), Сосан и Данджин (оба - провинция Южный Чхунчхон). В городе Кванджу пропавшими считаются два человека.

Спасательные операции в Санчхоне продолжаются. По данным пожарной службы, удалось эвакуировать по меньшей мере 58 человек, однако число жертв может возрасти.

Масштабы бедствия

Ливни, которые начались в среду, 17 июля, уже вызвали масштабные подтопления, оползни и разрушения. В Санчхоне за этот период выпало более 793 мм осадков. Для сравнения, в уезде Хапчхон зафиксировали 699 мм, а в Хадоне - 621,5 мм.

Число погибших растет из-за проливных дождей в #SouthKorea с тысячами не могут вернуться домой



Четыре человека погибли и двое пропали без вести после четырех дней проливных дождей, так как власти предупреждают об оползнях и наводнениях



Проливные дожди, обрушившиеся на Южную Корею четвертый день на pic.twitter.com/qdlcDjuhLX - Hamdan News (@HamdanWahe57839) 19 июля 2025 года

Власти сообщают о почти 2 тысячах инцидентов, связанных с затоплением дорог, оползнями и разрушением инфраструктуры.

Также зафиксировано более 2200 случаев повреждения частной собственности - жилых домов и сельскохозяйственных угодий.

Всего в приютах находится более 12 тысяч человек в 14 городах и провинциях страны.