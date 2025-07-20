RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Сильные ливни в Южной Корее: по меньшей мере 10 погибших и 9 пропавших без вести

Фото: Южная Корея страдает от ливней и оползней (x.com/MarioNawfal)
Автор: Владислава Ткаченко

В Южной Корее в результате мощных ливней и оползней, которые продолжаются уже четверо суток, погибли по меньшей мере 10 человек, еще девять считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Что произошло

По данным Министерства внутренних дел и Национального пожарного агентства, по состоянию на утро воскресенья, 20 июля, шесть погибших и семеро пропавших без вести зафиксировали именно в уезде Санчхон.

Еще три смертельных случая произошли в городах Осан (провинция Кёнги), Сосан и Данджин (оба - провинция Южный Чхунчхон). В городе Кванджу пропавшими считаются два человека.

Спасательные операции в Санчхоне продолжаются. По данным пожарной службы, удалось эвакуировать по меньшей мере 58 человек, однако число жертв может возрасти.

Масштабы бедствия

Ливни, которые начались в среду, 17 июля, уже вызвали масштабные подтопления, оползни и разрушения. В Санчхоне за этот период выпало более 793 мм осадков. Для сравнения, в уезде Хапчхон зафиксировали 699 мм, а в Хадоне - 621,5 мм.

Власти сообщают о почти 2 тысячах инцидентов, связанных с затоплением дорог, оползнями и разрушением инфраструктуры.

Также зафиксировано более 2200 случаев повреждения частной собственности - жилых домов и сельскохозяйственных угодий.

Всего в приютах находится более 12 тысяч человек в 14 городах и провинциях страны.

Напомним, что наводнение накрыло центральный Техас утром, 4 июля. Из-за сильных паводков вода поднялась в округе Керр на 8-9 метров всего за 45 минут.

В частном детском лагере "Мистик", где находились 700 человек, десятки погибли или пропали без вести. Поиски 10 девочек и воспитателя продолжаются.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Южная Корея