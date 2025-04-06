Сильні заморозки та ожеледиця. Українців попередили про різке погіршення погоди

В Україні прогнозують погіршення погодних умов цієї ночі і в найближчі дні. Водіям та пішоходам слід бути обережними на дорогах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України і Facebook Українського гідрометеорологічного центру.
Зокрема, вже сьогодні на вершині гори Піп Іван випало близько 30 см снігу, спостерігаються сильні вітри та обмежена видимість. У ДСНС закликали утримуватися від виходів угори до стабілізації погоди, а також показали відео з вершини вищевказаної гори.
За даними Укргідрометцентру, в Україні цієї ночі та в найближчі дні очікуються заморозки в повітрі, на поверхні, а на дорогах буде ожеледиця. Якщо говорити детальніше, ситуація виглядає наступним чином:
"Закликаємо водіїв та пішоходів бути обережними на дорогах! Подбайте про свою безпеку", - йдеться у повідомленні.
В Укргідрометцентрі попередити, що у Києві вночі з 7 до 11 квітня будуть заморозки в повітрі від 0 до -2 градусів (І рівень небезпечності, жовтий). Водночас у Київській області в цей період заморозки становитимуть від 0 до -5 градусів (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
"Погодні умови призведуть до пошкодження ранньоквітучих дерев і рослин", - додали в Укргідрометцентрі.
Детальніше про прогноз погоди на майбутній тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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