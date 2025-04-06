Сильные заморозки и гололедица. Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

В Украине прогнозируют ухудшение погодных условий этой ночью и в ближайшие дни. Водителям и пешеходам следует быть осторожными на дорогах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и Facebook Украинского гидрометеорологического центра.
В частности, уже сегодня на вершине горы Поп Иван выпало около 30 см снега, наблюдаются сильные ветры и ограниченная видимость. В ГСЧС призвали воздерживаться от выходов вверх до стабилизации погоды, а также показали видео с вершины вышеуказанной горы.
По данным Укргидрометцентра, в Украине этой ночью и в ближайшие дни ожидаются заморозки в воздухе, на поверхности, а на дорогах будет гололедица. Если говорить детальнее, ситуация выглядит следующим образом:
"Призываем водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах! Позаботьтесь о своей безопасности", - говорится в сообщении.
В Укргидрометцентре предупредить, что в Киеве ночью с 7 до 11 апреля будут заморозки в воздухе от 0 до -2 градусов (І уровень опасности, желтый). В то же время в Киевской области в этот период заморозки составят от 0 до -5 градусов (II уровень опасности, оранжевый).
"Погодные условия приведут к повреждению раннецветущих деревьев и растений", - добавили в Укргидрометцентре.
Подробнее о прогнозе погоды на предстоящую неделю - читайте в материале РБК-Украина.
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