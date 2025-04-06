Сильні заморозки та ожеледиця. Українців попередили про різке погіршення погоди

В Україні прогнозують погіршення погодних умов цієї ночі і в найближчі дні. Водіям та пішоходам слід бути обережними на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України і Facebook Українського гідрометеорологічного центру.

Зокрема, вже сьогодні на вершині гори Піп Іван випало близько 30 см снігу, спостерігаються сильні вітри та обмежена видимість. У ДСНС закликали утримуватися від виходів угори до стабілізації погоди, а також показали відео з вершини вищевказаної гори.

Прогноз погоди в областях України

За даними Укргідрометцентру, в Україні цієї ночі та в найближчі дні очікуються заморозки в повітрі, на поверхні, а на дорогах буде ожеледиця. Якщо говорити детальніше, ситуація виглядає наступним чином:

заморозки в повітрі (від 0 до -5 градусів) - очікуються вночі 7 квітня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, Києві та регіоні. Така температура буде зберігатися з 8 по 11 квітня по всій Україні. Оголошено помаранчевий рівень небезпеки;

- очікуються вночі 7 квітня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, Києві та регіоні. Така температура буде зберігатися з 8 по 11 квітня по всій Україні. Оголошено помаранчевий рівень небезпеки; заморозки на поверхні ґрунту (від 0 до -3 градусів) - прогнозуються вночі 7 квітня у Харківській та Дніпропетровській областях, а 8 квітня — у Запорізькій, Донецькій та Луганській. Жовтий рівень небезпеки;

- прогнозуються вночі 7 квітня у Харківській та Дніпропетровській областях, а 8 квітня — у Запорізькій, Донецькій та Луганській. Жовтий рівень небезпеки; ожеледиця на дорогах - буде у ніч проти 7 квітня у Києві та Київській області, а також у західних, північних та центральних регіонах. Жовтий рівень небезпеки.

"Закликаємо водіїв та пішоходів бути обережними на дорогах! Подбайте про свою безпеку", - йдеться у повідомленні.

Попередження про про небезпечні та стихійні явища у Києві та Київській області

В Укргідрометцентрі попередити, що у Києві вночі з 7 до 11 квітня будуть заморозки в повітрі від 0 до -2 градусів (І рівень небезпечності, жовтий). Водночас у Київській області в цей період заморозки становитимуть від 0 до -5 градусів (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

"Погодні умови призведуть до пошкодження ранньоквітучих дерев і рослин", - додали в Укргідрометцентрі.