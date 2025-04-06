Сильные заморозки и гололедица. Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

В Украине прогнозируют ухудшение погодных условий этой ночью и в ближайшие дни. Водителям и пешеходам следует быть осторожными на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и Facebook Украинского гидрометеорологического центра.

В частности, уже сегодня на вершине горы Поп Иван выпало около 30 см снега, наблюдаются сильные ветры и ограниченная видимость. В ГСЧС призвали воздерживаться от выходов вверх до стабилизации погоды, а также показали видео с вершины вышеуказанной горы.

Прогноз погоды в областях Украины

По данным Укргидрометцентра, в Украине этой ночью и в ближайшие дни ожидаются заморозки в воздухе, на поверхности, а на дорогах будет гололедица. Если говорить детальнее, ситуация выглядит следующим образом:

заморозки в воздухе (от 0 до -5 градусов) - ожидаются ночью 7 апреля в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях, Киеве и регионе. Такая температура будет сохраняться с 8 по 11 апреля по всей Украине. Объявлен оранжевый уровень опасности;

- ожидаются ночью 7 апреля в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях, Киеве и регионе. Такая температура будет сохраняться с 8 по 11 апреля по всей Украине. Объявлен оранжевый уровень опасности; заморозки на поверхности почвы (от 0 до -3 градусов) - прогнозируются ночью 7 апреля в Харьковской и Днепропетровской областях, а 8 апреля - в Запорожской, Донецкой и Луганской. Желтый уровень опасности;

- прогнозируются ночью 7 апреля в Харьковской и Днепропетровской областях, а 8 апреля - в Запорожской, Донецкой и Луганской. Желтый уровень опасности; гололедица на дорогах - будет в ночь на 7 апреля в Киеве и Киевской области, а также в западных, северных и центральных регионах. Желтый уровень опасности.

"Призываем водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах! Позаботьтесь о своей безопасности", - говорится в сообщении.

Предупреждение об опасных и стихийных явлениях в Киеве и Киевской области

В Укргидрометцентре предупредить, что в Киеве ночью с 7 до 11 апреля будут заморозки в воздухе от 0 до -2 градусов (І уровень опасности, желтый). В то же время в Киевской области в этот период заморозки составят от 0 до -5 градусов (II уровень опасности, оранжевый).

"Погодные условия приведут к повреждению раннецветущих деревьев и растений", - добавили в Укргидрометцентре.