Сильні морози, ожеледиця та сніг: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні очікується невеликий сніг, а вдень у Криму з дощем. На дорогах країни подекуди ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с. При цьому в Карпатах вночі вдарять морози до -16.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі -5 -8 градусів, вдень від -1 -4;

на заході вночі від -7 до -10, а вдень -1 -7 градусів;

у східних областях вночі -2 -4 градуси, вдень від -1 до +2;

на півдні країни вночі -1 -7, а вдень від -1 до +1;

у центральних областях вночі -6 -8 градусів, вдень -2 -4.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями, прогнозується невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вночі покажуть -5 -7 градусів, а вдень -2 -4.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі відповіли, чи очікувати українцям на ранню весну.

Також ми писали скільки триватиме похолодання в Україні та з чим воно пов'язане.

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