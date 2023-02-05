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Сильные морозы, гололедица и снег: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: в Украине продолжают усиливаться морозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине сегодня, 5 февраля будет преимущественно с небольшим мокрым снегом. Морозы продолжат усиливаться, местами гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков сегодня в стране ожидается небольшой снег, а днем в Крыму с дождем. На дорогах страны местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с. При этом в Карпатах ночью ударят морозы до -16.

Температура воздуха будет составлять:

  • в северных областях ночью -5 -8 градусов, днем -1 -4;
  • на западе ночью от -7 до -10, а днем -1 -7 градусов;
  • в восточных областях ночью -2 -4 градуса, днем от -1 до +2;
  • на юге страны ночью -1 -7, а днем от -1 до +1;
  • в центральных областях ночью -6 -8 градусов, днем -2 -4.

Погода в Киеве

В столице облачно с прояснениями, прогнозируется небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северный 7-12 м/с.

Столбики термометров ночью покажут -5 -7 градусов, а днем -2 -4.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре ответили, ожидать ли украинцам раннюю весну.

Также мы писали, сколько будет продолжаться похолодание в Украине и с чем оно связано.

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