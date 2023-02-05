Сильные морозы, гололедица и снег: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине сегодня, 5 февраля будет преимущественно с небольшим мокрым снегом. Морозы продолжат усиливаться, местами гололедица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков сегодня в стране ожидается небольшой снег, а днем в Крыму с дождем. На дорогах страны местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с. При этом в Карпатах ночью ударят морозы до -16.
Температура воздуха будет составлять:
В столице облачно с прояснениями, прогнозируется небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северный 7-12 м/с.
Столбики термометров ночью покажут -5 -7 градусов, а днем -2 -4.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре ответили, ожидать ли украинцам раннюю весну.
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