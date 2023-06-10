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Сильні дощі та град: синоптики попередили про погіршення погоди

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Україна, Субота 10 червня 2023 18:20
Сильні дощі та град: синоптики попередили про погіршення погоди Фото: на Україну насувається негода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 11 червня погіршиться, в усіх областях очікуються дощі. Синоптики також попереджають про град та шквальний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

Синоптики зазначають, що завтра по всій країні прогнозуються опади. На заході, у Житомирській, Херсонській і Запорізькій областях сильні дощі. На півдні можливий град.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, але очікуються пориви 15-20 м/с.

Вдень температура повітря буде у межах +19 +24 градуси, на заході та півночі до +21. Вночі температура опуститься до +14 +19 градусів, а у північних та західних регіонах буде +11 +16 градусів.

Сильні дощі та град: синоптики попередили про погіршення погоди

Погода у Києві

У столиці завтра хмарно з проясненнями, очікуються короткочасні дощі з грозою. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, але можливі пориви 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +17 +19 градусів, а вночі +13 +15 градусів.

Сильні дощі та град: синоптики попередили про погіршення погоди

Нагадаємо, раніше синоптики попередили, що на Херсонську область насувається негода, тому рівень води у затоплених районах може піднятися.

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