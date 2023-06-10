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Сильные дожди и град: синоптики предупредили об ухудшении погоды

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Украина, Суббота 10 июня 2023 18:20
Сильные дожди и град: синоптики предупредили об ухудшении погоды Фото: на Украину надвигается непогода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 11 июня ухудшатся, во всех областях ожидаются дожди. Синоптики также предупреждают о граде и шквальном ветре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

Синоптики отмечают, что завтра по всей стране прогнозируются осадки. На западе, в Житомирской, Херсонской и Запорожской областях сильные дожди. На юге возможен град.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, но ожидаются порывы 15-20 м/с.

Днем температура воздуха будет в пределах +19 +24 градуса, на западе и севере до +21. Ночью температура опустится до +14 +19 градусов, а в северных и западных регионах будет +11 +16 градусов.

Сильные дожди и град: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Погода в Киеве

В столице завтра облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди с грозой. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, но возможны порывы 15-20 м/с.

Столбики термометров днем покажут +17 +19 градусов, а ночью +13 +15 градусов.

Сильные дожди и град: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Напомним, ранее синоптики предупредили, что на Херсонскую область надвигается непогода, поэтому уровень воды в затопленных районах может подняться.

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