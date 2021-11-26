Из-за сильнейшего снегопада в Китае закрыли школы и отмени рейсы

В частности, в данный момент в Китае перекрыты десятки автомагистралей, аэропорты приостановили работу.

Количество выпавшего снега достигла рекордного уровня. Так, на востоке, в городе Цзямусы выпало 42 см снега.

В стране также бушуют метели и сильный ветер. Повреждено более 58 тысяч сельскохозяйственных предприятий в северо-восточной провинции Ляонин. Сильный ветер уничтожил около 37 тысяч гектаров пахотных земель и частично повредил 4 836 животноводческих ферм.

Местные власти стараются в максимально короткие сроки дать людям электроэнергию и обеспечить продовольствием, а также устранить все повреждения, возникшие из-за непогоды.