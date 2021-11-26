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Через сильний снігопад у Китаї закрили школи та скасували рейси

Автор: РБК-Україна

Північний схід Китаю переживає найсильніші снігопади. Через негоду в провінціях Хейлунцзян і Цзілінь закриті навчальні установи, перекриті автомагістралі та не працюють аеропорти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Watchers.

Зокрема, в даний момент в Китаї перекриті десятки автомагістралей, аеропорти призупинили роботу.

Кількість снігу, який випав, досягла рекордного рівня. Так, на сході, в місті Цзямуси випало 42 см снігу.

У країні також вирують хуртовини і сильний вітер. Пошкоджено понад 58 тисяч сільськогосподарських підприємств у північно-східній провінції Ляонін. Сильний вітер знищив близько 37 тисяч гектарів орних земель і частково пошкодив 4 836 тваринницьких ферм.

Місцева влада намагається в максимально короткі терміни дати людям електроенергію і забезпечити продовольством, а також усунути всі пошкодження, що виникли через негоду.

Нагадаємо, на початку листопада Китай вже страждав через найсильніше похолодання. Тоді північний схід Китаю накрив рекордний снігопад за останні 100 років. В результаті негоди одна людина загинула, а понад 5,6 тисячі - постраждали.

Тоді місцева влада ввела в дію план екстреного реагування, підприємства всіх галузей посилили профілактичні та протиаварійні заходи, щоб забезпечити безперебійне функціонування міського господарства.

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КитайСнігопад