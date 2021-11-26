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Из-за сильнейшего снегопада в Китае закрыли школы и отмени рейсы

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Китай, Пятница 26 ноября 2021 10:00
Из-за сильнейшего снегопада в Китае закрыли школы и отмени рейсы Фото: в Китае снегопад (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Северо-восток Китая переживает сильнейшие снегопады. Из-за непогоды в провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь закрыты учебные учреждения, перекрыты автомагистрали и не работают аэропорты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Watchers.

В частности, в данный момент в Китае перекрыты десятки автомагистралей, аэропорты приостановили работу.

Количество выпавшего снега достигла рекордного уровня. Так, на востоке, в городе Цзямусы выпало 42 см снега.

В стране также бушуют метели и сильный ветер. Повреждено более 58 тысяч сельскохозяйственных предприятий в северо-восточной провинции Ляонин. Сильный ветер уничтожил около 37 тысяч гектаров пахотных земель и частично повредил 4 836 животноводческих ферм.

Местные власти стараются в максимально короткие сроки дать людям электроэнергию и обеспечить продовольствием, а также устранить все повреждения, возникшие из-за непогоды.

Напомним, в начале ноября Китай уже страдал из-за сильнейшего похолодания. Тогда северо-восток Китая накрыл рекордный снегопад за последние 100 лет. В результате непогоды один человек погиб, а более 5,6 тысячи - пострадали.

Тогда местные власти ввели в действие план экстренного реагирования, предприятия всех отраслей усилили профилактические и противоаварийные меры, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование городского хозяйства.

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