ru ua
Пт, 26 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Через сильний снігопад у Китаї закрили школи та скасували рейси

Новость на русском →
Китай, П'ятниця 26 листопада 2021 10:00
Через сильний снігопад у Китаї закрили школи та скасували рейси Фото: в Китаї снігопад (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Північний схід Китаю переживає найсильніші снігопади. Через негоду в провінціях Хейлунцзян і Цзілінь закриті навчальні установи, перекриті автомагістралі та не працюють аеропорти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Watchers.

Зокрема, в даний момент в Китаї перекриті десятки автомагістралей, аеропорти призупинили роботу.

Кількість снігу, який випав, досягла рекордного рівня. Так, на сході, в місті Цзямуси випало 42 см снігу.

У країні також вирують хуртовини і сильний вітер. Пошкоджено понад 58 тисяч сільськогосподарських підприємств у північно-східній провінції Ляонін. Сильний вітер знищив близько 37 тисяч гектарів орних земель і частково пошкодив 4 836 тваринницьких ферм.

Місцева влада намагається в максимально короткі терміни дати людям електроенергію і забезпечити продовольством, а також усунути всі пошкодження, що виникли через негоду.

Нагадаємо, на початку листопада Китай вже страждав через найсильніше похолодання. Тоді північний схід Китаю накрив рекордний снігопад за останні 100 років. В результаті негоди одна людина загинула, а понад 5,6 тисячі - постраждали.

Тоді місцева влада ввела в дію план екстреного реагування, підприємства всіх галузей посилили профілактичні та протиаварійні заходи, щоб забезпечити безперебійне функціонування міського господарства.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Снігопад
NEWS
Напруга зростає? Що говорять в Україні та світі про агресію РФ
Напруга зростає? Що говорять в Україні та світі про агресію РФ
DAILY
Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує