"Сильнее всего за десятилетие". В Эфиопии от голода страдают более 400 тысяч человек

Отмечается, что 33 тысячи детей недоедают, а еще 1,8 миллиона жителей региона оказались на грани голода.

Старший служащий ООН по вопросам помощи Рамеш Раджасингем указал, что регион переживает "самый сильный голод за последние десятилетия".

"Около 5,2 миллиона человек по-прежнему нуждаются в гуманитарной помощи, и подавляющее большинство из них - женщины и дети", - добавил Раджасінгем.

На этой неделе правительство Эфиопии, которое ведет борьбу с региональными силами в Тиграе, объявило об одностороннем перемирии.