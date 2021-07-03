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"Найсильніше за десятиліття". В Ефіопії від голоду страждають понад 400 тисяч людей

Автор: Даша Харченко

Нещодавні бойові дії в регіоні Тиграй, Ефіопія, призвели до того, що від голоду страждають понад 400 тисяч людей. За даними ООН, в країні переживають "найсильніший голод за останні десятиліття".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Зазначається, що 33 тисячі дітей недоїдають, а ще 1,8 мільйона жителів регіону опинилися на межі голоду.

Старший службовець ООН з питань допомоги Рамеш Раджасінгем вказав, що регіон переживає "найсильніший голод за останні десятиліття".

"Близько 5,2 мільйона людей як і раніше потребують гуманітарної допомоги, і переважна більшість з них - жінки і діти", - додав Раджасінгем.

Цього тижня уряд Ефіопії, який веде боротьбу з регіональними силами в Тиграї, оголосив про одностороннє перемир'я. Однак повстанці пообіцяли вигнати своїх "ворогів" з регіону.

Нагадаємо, рік тому в Ефіопії в ході масштабних протестів загинули як мінімум 166 осіб. З них 11 співробітників служби безпеки.

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