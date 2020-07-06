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Количество жертв протестов в Эфиопии выросло вдвое

Новости » В мире     06.07.2020 - 05:45
Количество жертв протестов в Эфиопии выросло вдвое
Фото: протестующие в Эфиопии (twitter com abdiwali_jamal)

В результате столкновений погибли как минимум 166 человек

В Эфиопии в ходе масштабных протестов погибли как минимум 166 человек. Из них 11 сотрудников службы безопасности.

Об этом сообщает BBC.

По словам представителя полиции, только в одном из девяти регионов Эфиопии Оромии погибли 145 участников протестов и 11 правоохранителей. Еще 10 человек были убиты в столице Аддис-Абебе. Кроме этого, по данным власти, 167 человек были серьезно ранены во время беспорядков.

Как отметил комиссар полиции Оромии Джирма Гелам, в ходе столкновений были задержаны 1084 человека.

Напомним, беспорядки в Эфиопии вспыхнули после убийства 34-летнего местного популярного певца Хачалу Хундесса. Он в своих песнях поднимал тему борьбы и разочарования народа оромо во время антиправительственного протестного движения 2014-2018 годов. В понедельник, 29 июня, его застрелили неизвестные в столице Аддис-Абебе.

На следующий день после убийства в нескольких городах региона Оромия десятки тысяч человек вышли на улицы, чтобы почтить память погибшего певца. Акции переросли в столкновения. К тому же спустя несколько дней был убит дядя Хундессы. Также были задержаны несколько оппозиционных политиков, которые поддерживали протестующих.

Ранее РБК-Украина писало, что во время протестов в Эфиопии погибли более 80 человек.

Отметим, в прошлом году в Эфиопии вспыхнули протесты после политического давления на местного активиста Джавара Мухаммеда, тогда беспорядки закончились массовыми убийствами.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины протестпреступленияЭфиопия
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