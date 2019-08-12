Сильная жара ожидается в Украине в первой половине недели

Самая сильная жара на этой неделе в Украине ожидается во вторник, 13 августа. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее данным, температура воздуха 13 августа в большинстве областей составит 30-35 градусов. В восточных областях ожидается 26-32 градуса, на Волыни, в Ровенской и Львовской областях будет свежее, 24-28 градусов.

"Грозовые дожди пройдут во вторник в зоне атмосферного фронта на Западе, вечером на Севере Украины и также Винницкой области. Температурные контрасты - значительные, жара наберет обороты, поэтому в отдельных районах дожди могут переходить в сильные ливни и даже сопровождаться шквалом", - сообщила Диденко.

На остальной территории Украины - Юг, Восток, большая часть Центра - будет сухо, рассказала синоптик.

В Киеве 13 августа, во вторник, ожидается жаркая погода. Температура воздуха составит в течение дня 31-34 градуса. Дождь с грозой вероятны в столице во второй половине дня или, скорее, вечером, добавила она.

"На Маковея, в среду, жара в Украине еще сохранится. Однако уже в западных областях начнется существенное понижение температуры воздуха, 14-го августа на Западе ождиается 18-24 градуса", - рассказала синоптик.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве июль был необычно холодным. По данным Центральной геофизической обсерватории, среднемесячная температура воздуха июля составила 19,8 градусов и оказалась выше климатической нормы всего на полградуса.

Напомним, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила 23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы. По данным Центральной геофизической обсерватории, нынешний июнь в Киеве стал самым теплым с 1881 года.