Сильна спека і короткочасні дощі в Україні: що чекати від погоди завтра

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на другий та за сумісництвом найспекотніший місяць літа.

Також в Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж третьої декади червня 2025 року у різних регіонах країни та пояснили, як вони вплинули на ріст і розвиток культур на городах і полях. Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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