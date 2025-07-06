Сильная жара и кратковременные дожди в Украине: что ждать от погоды завтра

В Украине завтра ожидается сильная жара с локальными дождями на западе. В большинстве регионов будет сухо и солнечно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление синоптика Натальи Диденко и Украинский гидрометеорологический центр.
Понедельник, 7 июля, принесет в Украину настоящую летнюю жару - днем температура воздуха в большинстве областей поднимется до +30...+33 градусов, а местами ожидается даже сильная жара с отметками +33...+36 градусов.
Несмотря на общий теплый и сухой воздух, в западных регионах, а также в Винницкой и Житомирской областях, стоит ожидать кратковременные дожди с грозами.
Местами переменная облачность. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с.
На остальной территории страны погода будет сухой, солнечной и жаркой.
В Киеве в понедельник прогнозируют переменную облачность без осадков.
Температура ночью будет держаться около +20 градусов, днем поднимется до +32...+34 градусов. Ветер южный, умеренный - 7-12 м/с.
Солнце будет особенно активным в период с 11:00 до 16:00, поэтому специалисты рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе в это время.
В общем жара продлится еще несколько дней.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на второй и по совместительству самый жаркий месяц лета.
Также в Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение третьей декады июня 2025 года в разных регионах страны и объяснили, как они повлияли на рост и развитие культур на огородах и полях. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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