RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Сильная жара и кратковременные дожди в Украине: что ждать от погоды завтра

Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на 7 июля (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине завтра ожидается сильная жара с локальными дождями на западе. В большинстве регионов будет сухо и солнечно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление синоптика Натальи Диденко и Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Украине

Понедельник, 7 июля, принесет в Украину настоящую летнюю жару - днем температура воздуха в большинстве областей поднимется до +30...+33 градусов, а местами ожидается даже сильная жара с отметками +33...+36 градусов.

Несмотря на общий теплый и сухой воздух, в западных регионах, а также в Винницкой и Житомирской областях, стоит ожидать кратковременные дожди с грозами.

Местами переменная облачность. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с.

На остальной территории страны погода будет сухой, солнечной и жаркой.

Погода в Киеве

В Киеве в понедельник прогнозируют переменную облачность без осадков.

Температура ночью будет держаться около +20 градусов, днем поднимется до +32...+34 градусов. Ветер южный, умеренный - 7-12 м/с.

Солнце будет особенно активным в период с 11:00 до 16:00, поэтому специалисты рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе в это время.

В общем жара продлится еще несколько дней.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на второй и по совместительству самый жаркий месяц лета.

Также в Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение третьей декады июня 2025 года в разных регионах страны и объяснили, как они повлияли на рост и развитие культур на огородах и полях. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода в Киеве