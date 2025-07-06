Сильная жара и кратковременные дожди в Украине: что ждать от погоды завтра

Погода в Украине

Понедельник, 7 июля, принесет в Украину настоящую летнюю жару - днем температура воздуха в большинстве областей поднимется до +30...+33 градусов, а местами ожидается даже сильная жара с отметками +33...+36 градусов.

Несмотря на общий теплый и сухой воздух, в западных регионах, а также в Винницкой и Житомирской областях, стоит ожидать кратковременные дожди с грозами.

Местами переменная облачность. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с.

На остальной территории страны погода будет сухой, солнечной и жаркой.

Погода в Киеве

В Киеве в понедельник прогнозируют переменную облачность без осадков.

Температура ночью будет держаться около +20 градусов, днем поднимется до +32...+34 градусов. Ветер южный, умеренный - 7-12 м/с.

Солнце будет особенно активным в период с 11:00 до 16:00, поэтому специалисты рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе в это время.

В общем жара продлится еще несколько дней.