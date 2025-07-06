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Сильна спека і короткочасні дощі в Україні: що чекати від погоди завтра

Неділя 06 липня 2025 17:04
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Сильна спека і короткочасні дощі в Україні: що чекати від погоди завтра Ілюстративне фото: синоптики дала прогноз погоди на 7 липня (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні завтра очікується сильна спека з локальними дощами на заході. У більшості регіонів буде сухо та сонячно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву синоптика Наталку Діденко та Український гідрометеорологічний центр.

Погода в Україні

Понеділок, 7 липня, принесе в Україну справжню літню спеку - вдень температура повітря у більшості областей підніметься до +30…+33 градусів, а місцями очікується навіть сильна спека з позначками +33…+36 градусів.

Незважаючи на загальне тепле і сухе повітря, у західних регіонах, а також у Вінницькій та Житомирській областях, варто очікувати короткочасні дощі з грозами.

Сильна спека і короткочасні дощі в Україні: що чекати від погоди завтра

Місцями мінлива хмарність. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.

На решті території країни погода буде сухою, сонячною та спекотною.

Погода у Києві

У Києві в понеділок прогнозують мінливу хмарність без опадів.

Температура вночі триматиметься близько +20 градусів, вдень підніметься до +32…+34 градусів. Вітер південний, помірний - 7-12 м/с.

Сонце буде особливо активним в період з 11:00 до 16:00, тому фахівці рекомендують обмежити перебування на відкритому повітрі в цей час.

Загалом спека триватиме ще декілька днів.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на другий та за сумісництвом найспекотніший місяць літа.

Також в Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж третьої декади червня 2025 року у різних регіонах країни та пояснили, як вони вплинули на ріст і розвиток культур на городах і полях. Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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