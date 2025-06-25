Сильна магнітна буря охопить всю Землю: скільки буде "штормити" та як захистися

Прогноз магнітних бур

За даними вчених, магнітна буря рівня G1-G2 (К-індекс 5-6) охопить Землю у середу, 25 червня. Активність почне посилюватися ближче до обіду, а друга половина дня буде під негативним впливом.

Пік магнітної бурі очікується у четвер, 26 червня. За словами науковців, активність досягне рівня G2 (К-індекс 6).

На спад буря піде тільки у п'ятницю, у другій половині дня. Очікується, що зранку рівень буде К-індекс 4-5, а ввечері можливі локальні спалахи та спад активності до рівня помірної бурі.

Що таке магнітна буря

Щоденно на Сонці стаються різноманітні спалахи та вибухи, через які у простір попадає велика кількість заряджених частинок. Частинки мають здатність швидко переміщуватися у різні сторони, і коли потік таких частинок досягає магнітного поля Землі, виникає збурення, яке називають магнітними або сонячними бурями.

Бурі до К-індекс 4 вважаються слабкими та помірними, а всі бурі від К-індекс 5 - це бурі червоного рівня, які впливають на самопочуття людей, а також на роботу електричних приладів та засобів зв'язку.

Які проблеми з самопочуттям можуть виникати

Коливання у магнітному полі Землі для людини не відчуваються, але вони відчутно б'ють по біоритмах. А це відображається на самопочутті. Чим вище рівень бурі - тим більше ймовірність, що люди її відчують. Слабкі бурі переважно відчувають метеозалежні люди.

Найчастіші скарги:

Головний біль, мігрень

Запаморочення, туман в голові

Зниження концентрації та уважності

Стрибки артеріального тиску, нестабільне серцебиття

Нудота, шум у вухах

Сильна сонливість вдень, а вночі - безсоння або порушення сну

Зниження працездатності

Підвищена тривожність

Панічні настрої, апатія, перепади настрою

Загострення хронічних хвороб

Що допомагає підтримати та захистити організм

Уникнути повністю впливу магнітних бур неможливо, але є загальні рекомендації лікарів, які допомагають знизити негативний вплив на організм.

Сон. Потрібно дотримуватися чіткого графіка і спати не менш 7-9 годин на добу. Найкраще - засинати до 23:00 і прокидатися до 08:00. Якщо вдень самопочуття погане - варто зробити перерву на 1-2 години та відпочити.

Харчування. Лікарі наголошують, що для гарного самопочуття харчування має бути збалансованим, поживним, з великою кількістю овочів, фруктів, продуктів з вітамінами та мінералами. А от від великої кількості кави, алкоголю, енергетиків, жирної та шкідливої їжі - варто відмовитися.

Водний баланс. Пийте достатню кількість звичайної чистої води.

Фізична активність. Зарядка зранку, вправи у залі, пробіжка, басейн - намагайтеся в такі дні не перенавантажувати свій організм. Але фізична активність необхідна.

Свіже повітря. Провітрюйте приміщення двічі на день - зранку та ввечері й обов'язково знайдіть час для прогулянки - у парку, лісі, сквері. Якщо є можливість побути за містом - проведіть час на природі.

Стреси. Знижуйте рівень стресу, уникайте сварок та з'ясовування стосунків. Не навантажуйте себе емоційно. Використовуйте різні техніки: дихальна гімнастика, релаксація, медитація, йога. Обмежуйте перегляд новин, шок-контенту, соцмереж, особливо за 1-2 години до сну.

Слідкуйте за самопочуттям. Будьте уважні до свого здоров'я і здоров'я ваших близьких. При хронічних захворюваннях тримайте під руками необхідні ліки. Якщо самопочуття погіршується - зверніться за допомогою до лікарів.