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Сили спецоперацій України показали нічну роботу снайперів під Бахмутом

Фото: снайпери знищили 7 диверсантів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Снайпери Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили сімох росіян з диверсійно-розвідувальної групи під Бахмутом. Ще троє диверсантів були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ССО.

Як зазначається в повідомлені, під час нічного відпрацювання бойових завдань снайпери Сил спеціальних операцій зафіксували пересування диверсійно-розвідувальної групи противника.

Оператори ССО прийняли рішення нанести ураження російським окупантам, які намагалися непомітно рухатися в бік українських позицій.

"Влучними пострілами наші снайпери ліквідували росіян: 7 осіб було вбито, ще 3 - поранено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на півдні України неподалік Херсона воїни ССО знищують логістику російських окупантів з допомогою дронів. На їх рахунку вже багато спалених катерів і знищених авто.

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