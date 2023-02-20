Спалені катери і не тільки. Бійці ССО показали, як "жалять" росіян дронами біля Херсона

На півдні України неподалік Херсона воїни ССО "жалять" логістику російських окупантів з допомогою дронів. На їх рахунку вже багато спалених катерів і знищених авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.

"Точкові удари спрямовані не лише на живу силу противника, а й на транспорт, яким той возить боєприпаси, провізію та особовий склад", - йдеться в повідомленні.

За даними бійців, такі дії ССО неабияк дошкуляють ворогу і змушують його шукати нові засоби і шляхи для постачання.

"Витрати ж наших воїнів - мінімальні: для знищення однієї одиниці техніки достатньо однієї гранати, влучно скинутої з безпілотника", - додають в ССО.