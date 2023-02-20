Спалені катери і не тільки. Бійці ССО показали, як "жалять" росіян дронами біля Херсона
На півдні України неподалік Херсона воїни ССО "жалять" логістику російських окупантів з допомогою дронів. На їх рахунку вже багато спалених катерів і знищених авто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.
"Точкові удари спрямовані не лише на живу силу противника, а й на транспорт, яким той возить боєприпаси, провізію та особовий склад", - йдеться в повідомленні.
За даними бійців, такі дії ССО неабияк дошкуляють ворогу і змушують його шукати нові засоби і шляхи для постачання.
"Витрати ж наших воїнів - мінімальні: для знищення однієї одиниці техніки достатньо однієї гранати, влучно скинутої з безпілотника", - додають в ССО.
Як повідомлялось, за останню добу ЗСУ знищили ще понад 800 окупантів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 143 680 своїх військових.
Нагадаємо, ЗСУ ліквідували два ворожі катери з диверсійно-розвідувальними групами при спробі облаштування спостережних постів на півдні.
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