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Силы спецопераций Украины показали ночную работу снайперов под Бахмутом

Фото: снайперы уничтожили 7 диверсантов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Снайперы Сил специальных операций ВСУ уничтожили семерых россиян из диверсионно-разведывательной группы под Бахмутом. Еще трое диверсантов были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ССО .

Как отмечается в сообщении, во время ночной отработки боевых задач снайперы Сил специальных операций зафиксировали передвижение диверсионно-разведывательной группы противника.

Операторы ССО приняли решение нанести поражение российским оккупантам, пытавшимся незаметно двигаться в сторону украинских позиций.

"Меткими выстрелами наши снайперы ликвидировали россиян: 7 человек были убиты, еще 3 - ранены", - говорится в сообщении.

Напомним, на юге Украины недалеко от Херсона воины ССО уничтожают логистику российских оккупантов с помощью дронов. На их счету уже много сожженных катеров и уничтоженных автомобилей.

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