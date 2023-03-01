Силы спецопераций Украины показали ночную работу снайперов под Бахмутом

Снайперы Сил специальных операций ВСУ уничтожили семерых россиян из диверсионно-разведывательной группы под Бахмутом. Еще трое диверсантов были ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ССО .
Как отмечается в сообщении, во время ночной отработки боевых задач снайперы Сил специальных операций зафиксировали передвижение диверсионно-разведывательной группы противника.
Операторы ССО приняли решение нанести поражение российским оккупантам, пытавшимся незаметно двигаться в сторону украинских позиций.
"Меткими выстрелами наши снайперы ликвидировали россиян: 7 человек были убиты, еще 3 - ранены", - говорится в сообщении.
Напомним, на юге Украины недалеко от Херсона воины ССО уничтожают логистику российских оккупантов с помощью дронов. На их счету уже много сожженных катеров и уничтоженных автомобилей.