Сили спецоперацій показали точну роботу снайперів у Донецькій області (відео)

Як зазначається, на рахунку українського снайпера вже сотні окупантів.

"Мій настріл рахується вже сотнями, далі більше!" - цитує пресслужба слова одного з снайперів.

На відео також помітно використання нашими бійцями тепловізорів для виявлення противника.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські захисники з початку літа продовжують контрнаступ на окремих напрямках. Вони вже змогли звільнити від росіян низку населених пунктів на південному сході.

Також ЗСУ досягли успіху і під Бахмутом - там вони зайняли панівні висоти та встановили вогневий контроль над містом.

При цьому на Лимано-Куп'янському напрямі наші воїни перебувають у обороні. Там ворог зосередив понад 100 тисяч своїх солдатів.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні проти України сягнули 239480 тисяч військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 470 російських загарбників. А також знищили 31 ворожу артсистему та 46 БПЛА.