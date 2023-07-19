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Сили спецоперацій показали точну роботу снайперів у Донецькій області (відео)

Фото: Сили спецоперацій показали точну роботу снайперів у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці з підрозділу Сил спеціальних операцій (ССО) продовжують виконувати бойові завдання на Донецькому напрямку. Зокрема, ворога ліквідують снайпери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Як зазначається, на рахунку українського снайпера вже сотні окупантів.

"Мій настріл рахується вже сотнями, далі більше!" - цитує пресслужба слова одного з снайперів.

На відео також помітно використання нашими бійцями тепловізорів для виявлення противника.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські захисники з початку літа продовжують контрнаступ на окремих напрямках. Вони вже змогли звільнити від росіян низку населених пунктів на південному сході.

Також ЗСУ досягли успіху і під Бахмутом - там вони зайняли панівні висоти та встановили вогневий контроль над містом.

При цьому на Лимано-Куп'янському напрямі наші воїни перебувають у обороні. Там ворог зосередив понад 100 тисяч своїх солдатів.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні проти України сягнули 239480 тисяч військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 470 російських загарбників. А також знищили 31 ворожу артсистему та 46 БПЛА.

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Донецька областьСили спеціальних операційВійна Росії проти України