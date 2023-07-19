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Силы спецопераций показали точную работу снайперов в Донецкой области (видео)

Фото: Силы спецопераций показали точную работу снайперов в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы из подразделения Сил специальных операций продолжают выполнять боевые задания на Донецком направлении. В частности, врага ликвидируют снайперы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.

Как говорится, на счету украинского снайпера уже сотни оккупантов.

"Мой настрел считается уже сотнями, дальше больше!" - цитирует пресс-служба слова одного из снайперов.

На видео также заметно использование нашими бойцами тепловизоров для обнаружения противника.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские защитники с начала лета продолжают контрнаступление на отдельных направлениях. Они уже смогли освободить от россиян ряд населённых пунктов на юго-востоке.

Также ВСУ добились успеха и под Бахмутом - там они заняли господствующие высоты и установили огневой контроль над городом.

При этом на Лимано-Купянском направлении наши воины находятся в обороне. Там враг сосредоточил более 100 тысяч своих солдат.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне против Украины достигли 239480 тысяч военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 470 российских захватчиков. А также уничтожили 31 вражескую артсистему и 46 БПЛА.

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Донецкая областьСилы специальных операцийВойна России против Украины