Сили спецоперацій показали "полювання" за складом боєприпасів росіян під Бахмутом

Як уточнюють військові, під час аеророзвідки було виявлено скупчення техніки та боєприпасів ворога. Пізніше з'ясувалося, що там росіяни, зокрема, зберігали керовані ракети "Віхрь", які застосовують за допомогою вертольотів Ка-50 і Ка-52.

"Після ідентифікації та візуального спостереження цілей координати оперативно передані побратимам з артилерії. У результаті скоординованих дій артилерійськими засобами Сил оборони завдано удару по певних цілях", - розповідають у ССО.

Бої у районі Бахмута

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку продовжуються активні бойові дії. Нашим захисникам вдається наступати на південь від Бахмута, там окупанти перебувають в обороні.

Як зазначала нещодавно заступник міністра оборони України Ганна Маляр, з початку контрнаступу ЗСУ звільнили в районі міста близько 47 квадратних кілометрів.

При цьому минулого тижня в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Озерянівки було деокуповано 3 квадратні кілометри.