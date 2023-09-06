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Силы спецопераций показали "охоту" за складом боеприпасов россиян под Бахмутом

Иллюстративное фото: Силы спецопераций показали "охоту" за складом боеприпасов россиян под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские Силы спецопераций обнаружили склад боеприпасов оккупантов на Бахмутском направлении. По координатам успешно отработала артиллерия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций ВСУ в Facebook.

Как уточняют военные, во время аэроразведки было обнаружено скопление техники и боеприпасов врага. Позже выяснилось, что там россияне, в частности, хранили управляемые ракеты "Вихрь", которые применяют при помощи вертолетов Ка-50 и Ка-52. 

"После идентификации и визуального наблюдения целей координаты оперативно переданы собратьям из артиллерии. В результате скоординированных действий артиллерийскими средствами Сил обороны нанесен удар по определенным целям", - рассказывают в ССО. 

Бои в районе Бахмута

Напомним, на Бахмутском направлении продолжаются активные боевые действия. Нашим защитникам удается наступать южнее Бахмута, там оккупанты находятся в обороне. 

Как отмечала недавно заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, с начала контрнаступления ВСУ освободили в районе города около 47 квадратных километров

При этом на прошлой неделе в районах Клещиевки, Курдюмовки и Озеряновки было деоккупировано 3 квадратных километра.

 

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