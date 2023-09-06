Силы спецопераций показали "охоту" за складом боеприпасов россиян под Бахмутом

Как уточняют военные, во время аэроразведки было обнаружено скопление техники и боеприпасов врага. Позже выяснилось, что там россияне, в частности, хранили управляемые ракеты "Вихрь", которые применяют при помощи вертолетов Ка-50 и Ка-52.

"После идентификации и визуального наблюдения целей координаты оперативно переданы собратьям из артиллерии. В результате скоординированных действий артиллерийскими средствами Сил обороны нанесен удар по определенным целям", - рассказывают в ССО.

Бои в районе Бахмута

Напомним, на Бахмутском направлении продолжаются активные боевые действия. Нашим защитникам удается наступать южнее Бахмута, там оккупанты находятся в обороне.

Как отмечала недавно заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, с начала контрнаступления ВСУ освободили в районе города около 47 квадратных километров.

При этом на прошлой неделе в районах Клещиевки, Курдюмовки и Озеряновки было деоккупировано 3 квадратных километра.