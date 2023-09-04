У Міноборони розповіли, яку площу звільнили ЗСУ під Бахмутом за час контрнаступу

Українські військові звільнили близько 47 квадратних кілометрів на Бахмутському напрямку за час контрнаступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телемарафону.

За словами Маляр, на сході дещо змінюється локальна динаміка, але він все ще залишається основним напрямком ворожого наступу. Окупанти постійно намагаються наступати на Лиманському, Куп'янському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках.

Заступниця міністра зазначила, що на Бахмутському напрямку дійсно гаряче. Бої точаться довкола Бахмута - як на півдні, так і на півночі. На північному фланзі протягом усього минулого тижня було дуже гаряче у районах Кліщіївки, Курдюмівки та Озерянівки. Росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення.

Вона додала, що Бахмутський напрямок є напрямком українського наступу на сході. З початку цього наступу звільнено 47 квадратних кілометрів. Протягом минулого тижня у районах Кліщіївки, Курдюмівки та Озерянівки було деокуповано 3 квадратних кілометри.

Маляр нагадала, що буквально два тижні тому епіцентрами боїв на сході був Куп'янський напрямок. Активним залишається Лиманський напрямок. Кількість обстрілів там залишається високою та зберігаються ворожі атаки.

Так, на Куп'янському напрямку щодня відбивають по кілька ворожих атак. Водночас на Лиманському напрямку окупанти намагаються активно рухатися в районах Новоєгорівки та Білогорівки, але ЗСУ їх потужно зупиняють.

Так само дуже гаряче на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулого тижня ворог намагався наступати в районах Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки. При цьому наші військові перебувають в активній обороні та не дають ворогу оточити Авдіївку чи захопити Мар'їнку.

"Це дуже активна робота, хоча в новинах це просто фраза: "Ідуть бої"", - сказала вона.

Якщо загалом аналізувати по сходу, то інтенсивність залишається тією самою. Росіяни здійснюють близько 8 тисяч обстрілів на тиждень та використовують приблизно 400 тисяч боєприпасів.

Ситуація на сході

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. А на Мар'їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. При цьому загарбники не припиняють вести обстріли.

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