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Сили спецоперацій показали "полювання" за складом боєприпасів росіян під Бахмутом

Середа 06 вересня 2023 18:32
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Сили спецоперацій показали "полювання" за складом боєприпасів росіян під Бахмутом Ілюстративне фото: Сили спецоперацій показали "полювання" за складом боєприпасів росіян під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські Сили спецоперацій виявили склад боєприпасів окупантів на Бахмутському напрямку. По координатах успішно відпрацювала артилерія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спецоперацій ЗСУ у Facebook.

Як уточнюють військові, під час аеророзвідки було виявлено скупчення техніки та боєприпасів ворога. Пізніше з'ясувалося, що там росіяни, зокрема, зберігали керовані ракети "Віхрь", які застосовують за допомогою вертольотів Ка-50 і Ка-52.

"Після ідентифікації та візуального спостереження цілей координати оперативно передані побратимам з артилерії. У результаті скоординованих дій артилерійськими засобами Сил оборони завдано удару по певних цілях", - розповідають у ССО.

Бої у районі Бахмута

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку продовжуються активні бойові дії. Нашим захисникам вдається наступати на південь від Бахмута, там окупанти перебувають в обороні.

Як зазначала нещодавно заступник міністра оборони України Ганна Маляр, з початку контрнаступу ЗСУ звільнили в районі міста близько 47 квадратних кілометрів.

При цьому минулого тижня в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Озерянівки було деокуповано 3 квадратні кілометри.

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