Сили спецоперацій показали ліквідацію взводу росіян у Курській області

Нагадаємо, ЗСУ розпочали операцію в Курській області 6 серпня. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, на 27 серпня було взято під контроль 1300 квадратних кілометрів та 100 населених пунктів. Потім росіяни відбили частину територій.

За даними опитування Центру Разумкова, більшість українців (58%) підтримали операцію Збройних сил України в Курській області, яка почалася в серпні 2024 року.

Росія використовує в Курській області солдатів армії КНДР. Зокрема, упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Ворожба, Мартиновка Курської області держави-агресора Росії підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат: йдеться про щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими.