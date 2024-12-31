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Сили оборони уразили нафтобазу "Ярцевська" у Смоленській області

Вівторок 31 грудня 2024 17:12
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Сили оборони уразили нафтобазу "Ярцевська" у Смоленській області Ілюстративне фото: ЗСУ уразили нафтобазу Ярцевська у Смоленській області (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сил спеціальних операцій у взаємодії із Силами безпілотних систем та іншими складовими Сил оборони завдали удару по нафтобазі "Ярцевська", що у Смоленській області, Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, нафтобазу було атаковано в ніч на вівторок, 31 грудня. В результаті атаки на об’єкті зафіксовані потужні вибухи та пожежа, спостерігається сильне задимлення.

За наявною інформацією, зайнялися резервуари з нафтопродуктами. Зазначається, що база використовувалась, зокрема, і для забезпечення російської окупаційної армії.

Додаткова інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.

Вибухи у Смоленській області 31 грудня

Нагадаємо, що у місті Ярцево Смоленської області у ніч проти 31 грудня відбулася повітряна атака із застосуванням безпілотників. Внаслідок цього була уражена місцева нафтобаза, й на об'єкті сталася пожежа.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив, що пожежа на нафтобазі сталася через падіння уламків збитого безпілотника.

Раніше РБК-Україна писало, що у квітні в Смоленській області через удар безпілотників також палала нафтобаза - і також в Ярцевському районі. Додамо, ту потужну пожежу на нафтобазі у Смоленській області зафіксував супутник.

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