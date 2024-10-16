Силы ПВО уничтожили еще 17 дронов: сколько всего беспилотников сбили с ночи
Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 ударных дронов. Всего украинская ПВО с ночи сбила 68 вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Также, по последним данным, еще четыре дрона были локационно потеряны.
По состоянию на 13:00 ударные дроны в воздушном пространстве Украины не наблюдаются
Всего в ночь на 16 октября из 136 ударных беспилотников:
- сбито - 68,
- локационно потеряно - 64,
- вернулись в Россию - 2,
- попадания - 2.
Ночная атака врага
Ночью 16 октября российские войска выпустили по Украине 136 дронов-камикадзе. Противовоздушная оборона работала более 12 часов, беспилотники сбивали до 13:00.
Также ночью оккупанты ударили зенитной ракетой С-300 по Донецкой области и управляемой авиационной ракетой Х-59 по Черниговской области.
В Тернопольской области был атакован объект промышленности, там возник пожар.
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