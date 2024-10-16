Силы ПВО уничтожили еще 17 дронов: сколько всего беспилотников сбили с ночи

Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 ударных дронов. Всего украинская ПВО с ночи сбила 68 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Также, по последним данным, еще четыре дрона были локационно потеряны. По состоянию на 13:00 ударные дроны в воздушном пространстве Украины не наблюдаются Всего в ночь на 16 октября из 136 ударных беспилотников: сбито - 68,

локационно потеряно - 64,

вернулись в Россию - 2,

попадания - 2.