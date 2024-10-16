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Силы ПВО уничтожили еще 17 дронов: сколько всего беспилотников сбили с ночи

Украина, Среда 16 октября 2024 15:02
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Силы ПВО уничтожили еще 17 дронов: сколько всего беспилотников сбили с ночи Фото: силы ПВО уничтожили еще 17 вражеских дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 ударных дронов. Всего украинская ПВО с ночи сбила 68 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Также, по последним данным, еще четыре дрона были локационно потеряны.

По состоянию на 13:00 ударные дроны в воздушном пространстве Украины не наблюдаются

Всего в ночь на 16 октября из 136 ударных беспилотников:

  • сбито - 68,
  • локационно потеряно - 64,
  • вернулись в Россию - 2,
  • попадания - 2.

Ночная атака врага

Ночью 16 октября российские войска выпустили по Украине 136 дронов-камикадзе. Противовоздушная оборона работала более 12 часов, беспилотники сбивали до 13:00.

Также ночью оккупанты ударили зенитной ракетой С-300 по Донецкой области и управляемой авиационной ракетой Х-59 по Черниговской области.

В Тернопольской области был атакован объект промышленности, там возник пожар.

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