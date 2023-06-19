Силы ПВО уничтожили все цели во время ночной атаки по Украине
Силам ПВО удалось "приземлить" все вражеские цели, которые оккупанты запустили по Украине во время обстрела на понедельник, 19 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Так, ночью 19 июня 2023 года противник нанес удар на южном и восточном направлениях четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" и четырьмя ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131".
"Все восемь воздушных целей уничтожены противовоздушной обороной в зонах ответственности воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Восток", - говорится в сообщении.
Как отмечают военные, пуски крылатых ракет осуществлялись с подлодки в Черном море, а дронов-камикадзе - с восточного побережья Азовского моря.
Детали поражения враждебных целей
По данным полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, этой ночью уничтожены 4 "Шахеда" и 4 крылатых ракеты "Калибр".
"Наши коллеги сообщали, что на юге осуществляется определенная ротация кораблей на боевом дежурстве. Вот собственно с подлодки этой ночью был нанесен удар четырьмя "Калибрами", - рассказал он во время телемарафона.
Как добавил спикер, четыре "Калибра" - это то количество ракет, которое может нести эта лодка.
"Враг нанес удар и все они (ракеты, - ред.) были уничтожены нашей противовоздушной обороной", - констатировал Игнат.
Так же, по его словам, в то же время, на юге примерно с 01:00 до около 03:00 также было уничтожено 4 БПЛА "Шахед131/136"
Атака по Украине 19 июня
Ночью, 19 июня, в южніх и восточных областях звучал сигнал воздушной тревоги. О взрывах сообщали в Одессе и Запорожье - сообщалось о работе ПВО. В командовании Воздушных сил ВСУ заявляли о пусках ракет и дронов по Украине. Позже стало известно, что, в частности, Одесская область была атакована ракетами "Калибр".
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