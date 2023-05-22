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Сили ППО знищили ударний безпілотник, яким росіяни атакували Одеську область

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Одеська область, Понеділок 22 травня 2023 00:45
Сили ППО знищили ударний безпілотник, яким росіяни атакували Одеську область Фото: ППО збила російський ударний безпілотник в Одеській області (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські окупаційні війська спрямували ударний безпілотний літальний апарат в напрямку Одеської області, його збили українські сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

21 травня, над морем силами ППО Збройних сил України був знищений російський ударний безпілотник, який прямував в Одеську область.

В оперативному командуванні "Південь" зазначають, що на бойовому чергуванні в Чорному морі знаходяться 2 ракетоносії, загальний залп яких може сягати 12 "Калібрів".

"Таким чином, рівень ракетної небезпеки на тлі активності стратегічної і тактичної авіації - дуже високий! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і власною безпекою", - йдеться у повідомленні.

Одеська область

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну Одеса є однією з головних цілей окупантів для отримання переваги в Чорному морі. Ввечері, 21 травня, під час повітряної тривоги в місті пролунав вибух.

Також, 19 травня, в Одеській області намагалися підірвати автомобіль. В момент підриву в транспортному засобі знаходився водій.

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