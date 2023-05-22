Сили ППО знищили ударний безпілотник, яким росіяни атакували Одеську область

Російські окупаційні війська спрямували ударний безпілотний літальний апарат в напрямку Одеської області, його збили українські сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

21 травня, над морем силами ППО Збройних сил України був знищений російський ударний безпілотник, який прямував в Одеську область.

В оперативному командуванні "Південь" зазначають, що на бойовому чергуванні в Чорному морі знаходяться 2 ракетоносії, загальний залп яких може сягати 12 "Калібрів".

"Таким чином, рівень ракетної небезпеки на тлі активності стратегічної і тактичної авіації - дуже високий! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і власною безпекою", - йдеться у повідомленні.

Одеська область