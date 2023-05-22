Силы ПВО уничтожили ударный беспилотник, которым россияне атаковали Одесскую область

Российские оккупационные войска направили ударный беспилотный летательный аппарат в направлении Одесской области, его сбили украинские силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

21 мая, над морем силами ПВО Вооруженных сил Украины был уничтожен российский ударный беспилотник, направлявшийся в Одесскую область. В оперативном командовании "Юг" отмечают, что на боевом дежурстве в Черном море находятся 2 ракетоносителя, общий залп которых может достигать 12 "Калибров". "Таким образом, уровень ракетной опасности на фоне активности стратегической и тактической авиации - очень высок! Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги и собственной безопасностью", - говорится в сообщении. Одесская область