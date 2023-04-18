Сили ППО знищили сім російських безпілотників: в ОК "Схід" назвали напрямки

Українські сили ППО сьогодні ввечері, 18 квітня, знищили сім ворожих безпілотників у небі Запорізької та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ОК "Схід".

"Станом на 22.00 підрозділами зенітних ракетних військ та мобільними вогневими групами повітряного командування "Схід" знищено 7 ворожих БПЛА, з них 6 дронів-камікадзе типу Shahed-136. У районі Запоріжжя знешкоджено 6 безпілотників, ще один - збитий на околицях Дніпра", - йдеться у повідомленні ОК "Схід".

Оновлено (23:22)

За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО сьогодні ввечері знищили шість дронів-камікадзе Shahed-136/131 і БПЛА ОТР "Орлан-10".