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Силы ПВО уничтожили пять российских дронов "Ланцет" (видео)

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Украина, Воскресенье 15 января 2023 11:11
Силы ПВО уничтожили пять российских дронов "Ланцет" (видео) Фото: бойцы ПВО уничтожили 5 вражеских дронов-камикадзе "Ланцет" (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили пять российских дронов-камикадзе "Ланцет", которыми оккупанты хотели атаковать ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Facebook.

Вражеские беспилотники уничтожили подразделения ПВО 28-й омбр. Оккупанты с помощью дронов "Ланцет" хотели атаковать украинские позиции.

"Противник планировал ими нанести удары по позициям украинских защитников, однако эта его попытка "разлетелась" вдребезги, как и беспилотники", - отметили в Сухопутных войсках.

Напомним, за минувшие сутки наши защитник уничтожили более 600 оккупантов, 26 ракет и 5 дронов врага.

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