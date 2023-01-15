Силы ПВО уничтожили пять российских дронов "Ланцет" (видео)

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили пять российских дронов-камикадзе "Ланцет", которыми оккупанты хотели атаковать ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Facebook.

Вражеские беспилотники уничтожили подразделения ПВО 28-й омбр. Оккупанты с помощью дронов "Ланцет" хотели атаковать украинские позиции. "Противник планировал ими нанести удары по позициям украинских защитников, однако эта его попытка "разлетелась" вдребезги, как и беспилотники", - отметили в Сухопутных войсках.