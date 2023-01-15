Силы ПВО уничтожили пять российских дронов "Ланцет" (видео)
Фото: бойцы ПВО уничтожили 5 вражеских дронов-камикадзе "Ланцет" (mil in ua)
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили пять российских дронов-камикадзе "Ланцет", которыми оккупанты хотели атаковать ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Facebook.
Вражеские беспилотники уничтожили подразделения ПВО 28-й омбр. Оккупанты с помощью дронов "Ланцет" хотели атаковать украинские позиции.
"Противник планировал ими нанести удары по позициям украинских защитников, однако эта его попытка "разлетелась" вдребезги, как и беспилотники", - отметили в Сухопутных войсках.
Напомним, за минувшие сутки наши защитник уничтожили более 600 оккупантов, 26 ракет и 5 дронов врага.
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