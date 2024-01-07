Сили ППО знищили 7 безпілотників у Дніпропетровській області, - ОВА

Російські війська атакували Дніпропетровську область ударними дронами вчора ввечері, 6 січня. Силами ППО було знищено 7 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.
"За сьогоднішній вечір в області було знищено 7 ворожих безпілотників", - йдеться у повідомленні.
Керівник обласної військової адміністрації додав, що ворожі цілі було збито в Дніпровському та Нікопольському районах.
Варто зазначити, що сьогодні вночі, 7 січня у Дніпропетровській області знову оголосили повітряну тривогу. Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Людей закликали подбати про власну безпеку та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що внаслідок російської атаки дронів постраждав будинок, де проживали 22 родини.
Він зазначив, що працівники ДСНС врятували з-під завалів 6 людей, серед яких було двоє дітей.
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