UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сили ППО знищили 7 безпілотників у Дніпропетровській області, - ОВА

Фото: сили ППО знищили 7 дронів у Дніпропетровській області ввечері 6 січня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські війська атакували Дніпропетровську область ударними дронами вчора ввечері, 6 січня. Силами ППО було знищено 7 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

"За сьогоднішній вечір в області було знищено 7 ворожих безпілотників", - йдеться у повідомленні. 

Керівник обласної військової адміністрації додав, що ворожі цілі було збито в Дніпровському та Нікопольському районах.

Варто зазначити, що сьогодні вночі, 7 січня у Дніпропетровській області знову оголосили повітряну тривогу. Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Людей закликали подбати про власну безпеку та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги. 

Наслідки атаки дронів на Дніпро 

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що внаслідок російської атаки дронів постраждав будинок, де проживали 22 родини.

Він зазначив, що працівники ДСНС врятували з-під завалів 6 людей, серед яких було двоє дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьатака дронівПВОВійна Росії проти України