Силы ПВО уничтожили 7 беспилотников в Днепропетровской области, - ОВА

Российские войска атаковали Днепропетровскую область ударными дронами вчера вечером, 6 января. Силами ПВО было уничтожено 7 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лисака в Telegram.
"За сегодняшний вечер в области было уничтожено 7 вражеских беспилотников", - говорится в сообщении.
Руководитель областной военной администрации добавил, что вражеские цели были сбиты в Днепровском и Никопольском районах.
Стоит отметить, что сегодня ночью, 7 января, в Днепропетровской области снова объявили воздушную тревогу. Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
Людей призвали позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что в результате российской атаки дронов пострадал дом, где проживали 22 семьи.
Он отметил, что работники ГСЧС спасли из-под завалов 6 человек, среди которых было двое детей.
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