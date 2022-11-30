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Сили ППО збивають 80% ворожих цілей, - Залужний

Фото: сили ППО збивають 80% ворожих цілей (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Повітряні сили України знищують близько 80% ворожих цілей. З початку повномасштабної війни сили ППО збили понад 240 тисяч повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"За 9 місяців широкомасштабної війни радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено понад 240 тисяч повітряних цілей противника. Близько 80% знищується нашими вогневими засобами. Це сотні тисяч врятованих життів, це збережена інфраструктура. І це показник високої майстерності наших воїнів", - написав він.

Головнокомандувач привітав військових та працівників радіотехнічних військ Повітряних сил із професійним святом та подякував їм за службу.

Нагадаємо, Україна розраховує на передачу додаткових засобів ППО від США до кінця року.

РБК-Україна також повідомляло, що Росія намагається перевантажити та виснажити запаси українського ППО. Задля цього загарбники використовують ракети зі знятими ядерними боєголовками.

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ПВОВалерій ЗалужнийВійна Росії проти України