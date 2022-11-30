Силы ПВО сбивают 80% вражеских целей, - Залужный

"За 9 месяцев широкомасштабной войны радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено более 240 тысяч воздушных целей противника. Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами. Это сотни тысяч спасенных жизней, это сохраненная инфраструктура. И это показатель высокого мастерства наших воинов", - написал он.

Главнокомандующий поздравил военных и работников радиотехнических войск Воздушных сил с профессиональным праздником и поблагодарил их за службу.

Напомним, Украина рассчитывает на передачу дополнительных средств ПВО от США до конца года.

РБК-Украина также сообщало, что Россия пытается перегрузить и истощить запасы украинского ПВО. Для этого захватчики используют ракеты со снятыми ядерными боеголовками.

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