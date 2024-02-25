ua en ru
Вс, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Силы ПВО сбили три ракеты и пять дронов над Днепром

Воскресенье 25 февраля 2024 22:58
UA EN RU
Силы ПВО сбили три ракеты и пять дронов над Днепром Иллюстративное фото: Силы ПВО сбили три ракеты и пять дронов над Днепром (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Подразделения противовоздушной обороны ППК "Восток" уничтожили три ракеты и пять дронов-камикадзе, которые Российская Федерация запустила на Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Воздушное командование "Восход" и главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Как отметили в ведомстве, вечером воскресенья, 25 февраля, враг в очередной раз атаковал территорию Украины. На этот раз силами ПВО были ликвидированы три крылатых ракеты и три беспилотника.

Однако позже Лысак сообщил, что количество сбитых дронов увеличилось до 5.

Ранее воздушные силы предупреждали, что РФ запустила по Днепру ракеты типа Х-59 и "Шахеды".

Впоследствии мэр Днепра Борис Филатов сообщил о том, что в результате российской атаки зафиксировано разрушение в частном секторе Днепра. Также было известно о пострадавших.

Российская воздушная атака в ночь на 25 февраля

Как и упоминалось выше, российские террористы атаковали Украину по нескольким направлениям. В ходе атаки тревога была объявлена в ряде центральных, северных и южных областей.

Под утро сообщалось о нескольких сериях взрывов в Хмельницкой области. В воздушных силах также предупреждали об угрозе беспилотников в этом регионе. Также о работе сил ПВО боевым ударным дронам сообщали в Киевской ОВА.

Впоследствии стало известно, что ночью силы ОК "Юг" уничтожили шесть дронов-камикадзе типа "Шахед".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Ракетный удар Война России против Украины Атака дронов
NEWS
Зеленский впервые озвучил потери Украины на войне
Зеленский впервые озвучил потери Украины на войне
DAILY
Санкции США против банков и финкомпаний России: будет ли новый пакет ограничений эффективным
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Санкции США против банков и финкомпаний России: будет ли новый пакет ограничений эффективным