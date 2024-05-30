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Сили ППО збили сім ворожих "Шахедів" у Дніпропетровській області

Фото: у Дніпропетровській області захисники збили сім російських "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Минулої ночі Сили оборони збили сім ударних дронів "Шахед" у чотирьох районах Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

За його словами, дрони збили у Криворізькому, Синельниківському, Павлоградському та Дніпровському районах.

Зокрема, у Дніпровському районі через падіння уламків пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач.

Крім того, ввечері 29 травня агресор обстріляв з артилерії Червоногригорівську громаду в Нікопольському районі.

"Б'є по району і з самого ранку. Поцілив дронами-камікадзе по Нікополю і Марганецькій громаді. Наслідки уточнюються. Люди не постраждали", - написав Лисак.

Нічна повітряна атака на Україну

Ввечері у середу, 29 травня, агресор атакував Україну ударними дронами "Шахед".

У багатьох областях було оголошено тривогу, поступово вона розповсюдилася на більшу частину території України.

Згодом у Дніпрі та передмісті прогриміли вибухи.

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