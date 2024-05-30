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Силы ПВО сбили семь вражеских "Шахедов" в Днепропетровской области

Фото: в Днепропетровской области защитники сбили семь российских "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Прошлой ночью Силы обороны сбили семь ударных дронов "Шахед" в четырех районах Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

По его словам, дроны сбили в Криворожском, Синельниковском, Павлоградском и Днепровском районах.

В частности, в Днепровском районе из-за падения обломков повреждены частный дом и линия электропередач.

Кроме того, вечером 29 мая агрессор обстрелял из артиллерии Червоногригорьевскую громаду в Никопольском районе.

"Бьет по району и с самого утра. Поцелил дронами-камикадзе по Никополю и Марганецкой громаде. Последствия уточняются. Люди не пострадали", - написал Лысак.

Ночная воздушная атака на Украину

Вечером в среду, 29 мая, агрессор атаковал Украину ударными дронами "Шахед".

Во многих областях была объявлена тревога, постепенно она распространилась на большинство областей Украины.

Впоследствии в Днепре и пригороде прогремели взрывы.

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