Сили ППО збили "Шахед" та крилату ракету у Хмельницькій області

При цьому Гамалій повідомив, що є влучання в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади.

Пожежу на місці вже ліквідували, обійшлося без постраждалих. Наразі підраховуються матеріальні збитки.

РБК-Україна повідомляло, що у Хмельницькому пролунали вибухи. Частина міста залишилась без електропостачання. Збої можуть бути й у водопостачанні.

Тим часом повітряна тривога продовжується по всій Україні, тому усім мешканцям слід перебувати в укриттях.

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