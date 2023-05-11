Сили ППО збили "Шахед" в районі Запоріжжя

"Вночі підрозділом ПВК "Схід" в районі міста Запоріжжя було знищено 1 БПЛА типу "Шахед-136". Тримаємо стрій!" - йдеться в повідомленні.

Обстріл Запорізької області за добу

Зазначимо, що Запорізька область минулої доби також піддалася і атаці касетними боєприпасами.

Ворог їх застосував під час обстрілів Малокатеринівки. Через що постраждало 8 людей, з них троє - працівники швидкої допомоги, які прибули на виклик.

Загалом після 70 обстрілів області зафіксовано понад три десятки руйнувань у 20 населених пунктах.

Нагадаємо, що українські військові також збили ворожий безпілотник у небі над Дніпропетровською областю.

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