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Силы ПВО сбили "Шахед" в районе Запорожья

Фото: силы ПВО сбили "Шахед" в районе Запорожья (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные этой ночью сбили ударный дрон окупантов в районе Запорожья. Бойцы "приземлили" иранский "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".

"Ночью подразделением Воздушного командования "Восток" в районе города Запорожья был уничтожен один БПЛА типа "Шахед-136". Держим строй!" - говорится в сообщении.

Обстрел Запорожской области в сутки

Отметим, что Запорожская область за прошедшие сутки также подверглась и атаке кассетными боеприпасами.

Враг их применил при обстреле Малокатериновки. Из-за чего пострадали 8 человек, из них трое - прибывшие по вызову работники скорой помощи.

Всего после 70 обстрелов области зафиксировано более трех десятков разрушений в 20 населенных пунктах.

Напомним, что украинские военные сбили вражеский беспилотник и в небе над Днепропетровской областью.

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