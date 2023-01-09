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Сили ППО збили російський дрон на підльоті з моря на Миколаївщині

Фото: сили ППО збили російський дрон на підльоті з моря на Миколаївщині (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Повітряні сили України вранці 9 січня знищили російський безпілотник підлітом з моря в Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення повітряного командування "Південь".

Повідомляється, що близько 09:00 на підльоті з моря до Очаківського порту силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано російський ударно-розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Там зазначили, що ворог продовжує проводити повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Аналогічний БПЛА було знищено і 7 січня.

Нагадаємо, сьогодні над Дніпропетровською областю Повітряні сили України збили російський розвідувальний безпілотник.

Раніше повідомлялося, що російські війська почали використовувати розвідувальні безпілотники "Орлан-10" для скидання уламкових гранат.

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Миколаївська областьдрониВоздушные силы Украины